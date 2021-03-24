الأمن الروسي: موسكو لم ترتكب أعمالًا عدائية ضد واشنطن

نفى سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أن تكون بلاده قد ارتكبت أي أعمال عدائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن موسكو لن ترتكب مثل هذه الأعمال في المستقبل أيضًا.وقال باتروشيف- في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "نحن نرغب بتعاون بناء مع الولايات المتحدة، تعاون يأخذ بالاعتبار مصالح كلا الطرفين، ويكون عادلًا".. مضيفًا: "أريد أن أؤكد أننا لم نرتكب أي أعمال عدائية ضد الولايات المتحدة، ونحن لا نرتكبها في الوقت الحاضر، ولا نخطط لعمل مثل هذا الأمر في المستقبل"، مشددًا على استعداد بلاده للتعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة فيروس كورونا.وتابع: "نحن مستعدون لحوار بناء، نحن نعرض هذا على الولايات المتحدة والدول الأخرى، ولكن هنا يجب أن يكون هناك تحرك متبادل ومصالح مشتركة"، مؤكدًا أنه إذا خلقت الولايات المتحدة أيامًا صعبة في العلاقات مع روسيا، فسيتعين عليها دفع ثمن هذا.