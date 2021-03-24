الأنبا ماركوس يترأس قداس عيد القديس سيدهم بشاي

ترأس الأنبا ماركوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بكفرالشيخ ودمياط وتوابعها، اليوم صلوات القداس الإلهي لعيد استشهاد القديس سيدهم بشاي، وذلك بكنيسته بدمياط.وشاركه في صلوات القداس كهنة وشمامسة الكنيسة وأعداد محدودة من الأقباط، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.