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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا ماركوس يترأس قداس عيد القديس سيدهم بشاي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:26 م
الأنبا ماركوس أسقف
الأنبا ماركوس أسقف الكنيسة
تريزة شنودة
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ترأس الأنبا ماركوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بكفرالشيخ ودمياط وتوابعها، اليوم صلوات القداس الإلهي لعيد استشهاد القديس سيدهم بشاي، وذلك بكنيسته بدمياط.

وشاركه في صلوات القداس كهنة وشمامسة الكنيسة وأعداد محدودة من الأقباط، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

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