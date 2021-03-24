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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«البنتاجون» يتلقى طلبا لإيواء أطفال المهاجرين في قاعدة عسكرية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:03 م
البنتاجون
البنتاجون
هدير سند
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ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية تلقت طلبا من وزارة الصحة والخدمات، لإيواء الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم مؤقتًا في قاعدة سان أنطونيو المشتركة وفورت بليس في ولاية تكساس.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الأدميرال جون كيربي: "سنقوم بتحليل هذه الطلبات وتقييمها، تمامًا مثلما نفعل مع أي طلب آخر للمساعدة".

وفي إشارة إلى أن الإدارة "تلقت للتو هذا الطلب"، أضاف كيربي أنه لا يعرف عدد الأطفال المطلوب إيوائهم وأن "هناك زيارة ميدانية لسان أنطونيو".

وتأتي هذه الأخبار مع استمرار تدفق الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، حيث يشترط القانون الفيدرالي تسليم الأطفال الذين يتم القبض عليهم على الحدود إلى الوكالة المعنية برعايتهم في وزارة الصحة والسكان خلال 72 ساعة.

ويتسابق مسؤولو الإدارة لإيجاد مكان إيواء مناسب للقصر غير المصحوبين بذويهم، ويلجأون إلى مراكز المؤتمرات ومواقع استقبال الطوارئ لنقلهم خارج مرافق حرس الحدود، ويوجد حوالي 11300 طفل في عهدة وزارة الصحة والسكان.

وأفادت تقارير أن دورية حرس الحدود الأمريكية احتجزت أكثر من 11 ألف طفل مهاجر غير في الفترة من 28 فبراير إلى 20 مارس، حتى يوم الأحد، وكان هناك 822 طفلًا محتجزين في مرافق حرس الحدود، لأكثر من 10 أيام.

وفقا للتقرير، فإن متوسط الوقت في الحجز للأطفال غير المصحوبين بذويهم لا يزال يحوم حول 130 ساعة، متجاوزًا الحد القانوني البالغ 72 ساعة، على الرغم من أن عدد الأطفال في حجز الجمارك وحماية الحدود انخفض قليلًا إلى أقل بقليل من 4900.

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