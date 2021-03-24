خطة التنمية المحلية لتشجيع المواطنين لشراء السيارات الكهربائية

أكد وزير التنيمة المحلية، أنه التقى عددا من المسؤولين، لبحث آليات توطين صناعة السيارات الكهربائية، وتوفير كافة اللوازم والاحتياجات الضرورية لها.وأضاف أنه، خلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة التوسع في محطات شحن المركبات سواء في الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة (التاكسي) لتشجيع المواطنين على الإقبال على شراء السيارات الكهربائية، وتقليل مدد الانتظار أثناء شحن السيارات، وتوفير المحطات على الطرق السريعة بين المحافظات، مع مراعاة الحالة المرورية وعدم الزحام والتنسيق مع إدارات المرور في هذا الشأن وباقي الجهات المعنية بالمحافظات.وأشار إلى أنه، تم التأكيد على ضرورة تكاتف كافة الوزارات والشركات والجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع القومي لضمان تذليل كافة العقبات أو التحديات، ونجاحه في ضوء الاهتمام الذي توليه القيادة السياسة لهذا المشروع الهام.كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد اقترحت عددًا من الأماكن لإقامة محطات شحن المركبات سواء في الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة (التاكسي). كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركات الخاصة التي سيكون مطلوبا منها إنشاء وإدارة ٣٠٠٠ وحدة شحن مزدوجة تخدم ٦٠٠٠ سيارة في نفس الوقت خلال ٣ سنوات. كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد سعر منافس للكهرباء ورسوم الشحن بما يوفر تنافسية للسيارات الكهربائية. كذلك ستقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ البنية التحتية المطلوبة في الأماكن التي سيتم تحديدها قريبا.