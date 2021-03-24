رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:32 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
بدأ علماء روس دراسة السلالة الجنوب إفريقية من فيروس كورونا المستجد وإجراء دراسة حول فعالية اللقاحات ضدها.

وذكر بيان للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور" أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن المتخصصين في مركز أبحاث الدولة لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية التابع للهيئة، قد قاموا بعزل السلالة الجديدة من فيروس كورونا (SARS-CoV-2 ) التي تنتمي إلى السلالة "الجنوب إفريقية"، الخط الجيني B.1.351".

ولفت البيان إلى أنه ستجري دراسة حول فعالية تحييد هذا النوع من الفيروس بالمصل (اللقاح) من أولئك الذين أصيبوا بـ COVID-19 وتم تطعيمهم بلقاحات روسية.

وكانت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، قد أقرت مؤخرا بوجود شخصين حملا السلالة الجنوب إفريقية إلى روسيا من جنوب إفريقيا وزنجبار.

موضوعات متعلقة

موعد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الثانوي 2021

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد والطوارئ للتعامل مع الطقس السيئ


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء بقصر ثقافة أسيوط احتفالًا بعيد الأم ويوم المرأة

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى بكفر سعد

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

الأكثر قراءة

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم

موعد إجازة شم النسيم 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

اكتشاف سلالة جديد لكورونا في بلجيكا

الأمم المتحدة: 34 مليونًا يعيشون حالة من انعدام الأمن الغذائي

«ديزني» تؤجل إطلاق «بلاك ويدو»

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

ورش فانوس وزينة رمضان لإحياء التراث في متحف الطفل

استمرار فعاليات «أهل مصر» بقصر الطفل بجاردن سيتى

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

السبت.. احتفالية تكريم المرأة المصرية على مسرح الجمهورية