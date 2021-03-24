علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

بدأ علماء روس دراسة السلالة الجنوب إفريقية من فيروس كورونا المستجد وإجراء دراسة حول فعالية اللقاحات ضدها.وذكر بيان للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور" أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن المتخصصين في مركز أبحاث الدولة لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية التابع للهيئة، قد قاموا بعزل السلالة الجديدة من فيروس كورونا (SARS-CoV-2 ) التي تنتمي إلى السلالة "الجنوب إفريقية"، الخط الجيني B.1.351".ولفت البيان إلى أنه ستجري دراسة حول فعالية تحييد هذا النوع من الفيروس بالمصل (اللقاح) من أولئك الذين أصيبوا بـ COVID-19 وتم تطعيمهم بلقاحات روسية.وكانت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، قد أقرت مؤخرا بوجود شخصين حملا السلالة الجنوب إفريقية إلى روسيا من جنوب إفريقيا وزنجبار.