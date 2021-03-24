تعليم القاهرة يحصد المركز الأول فى الإلقاء الشعرى على الجمهورية

حصد تعليم القاهرة برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، مركز أول وثانى ورابع وخامس وسادس فى الإلقاء الشعرى على مستوى الجمهورية، تحت إشراف زينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، وجمال طاهر، موجه عام التربية المسرحية، وسحر عبدالعزيز، موجه أول التربية المسرحية، وفريق العمل بالإدارات التعليمية.وتقدم مدير المديرية، بالتهنئة والشكر لأسرة التربية المسرحية وأولياء الأمور، والطلبة المشاركين، على الجهد المبذول فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.وأشار مدير مديرية التربية والتعليم الى أن تطور الأداء والتفوق فى العمل وبالأخص فى ظل ظروف حرجة يعتبر إنجازا ووعيا كاملا وتحمل مسئولية ومواكبة التطور وعصر الرقمنة.وتمنى محمد عطية وكيل تعليم القاهرة التوفيق للجميع، وتحفيزهم على استمرار وإنجاز العمل.