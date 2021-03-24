رئيس «المقاولون العرب» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في زفتى

أجري المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، زيارة إلى محافظة الغربية لتفقد مشروعات الشركة بها، ومتابعة الموقف العام للمشروعات التى تقوم الشركة بإنجازها فى 161 قرية داخل 11 محافظة، فى إطار المتابعة المستمرة للمشروع.وقالت الشركة في بيان لها، إنه خلال الاجتماع الذي انعقد بحضور لجنة الإشراف على مشروع حياة كريمة بالشركة ورؤساء القطاعات ومديرو الفروع، أكد رئيس مجلس الإدارة أهمية المشروع نظرا لأنه يخدم ملايين المواطنين ويسهم فى رفع المستوى الصحى والاجتماعى داخل القرية المصرية.كذلك استمع رئيس مجلس الإدارة إلى الموقف التنفيذي لكافة المشروعات بالقرى والتى تشمل أعمال الشبكات ومحطات الرفع وخطوط الطرد ومحطات المعالجة مشددا على ضرورة المتابعة الدقيقة والدورية لكافة تفاصيل العمل لضمان انتظامه وسيره وفقا للمخطط واكتمال منظومة الصرف بالقرى.