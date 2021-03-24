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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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في يومه العالمي.. أسباب الإصابة بالسل وطرق علاجه

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:00 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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تحتفل منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، باليوم العالمى للسل، من أجل نشر الوعى بالمرض ومعرفة العواقب الصحية له.

وترصد "الدستور" سبب المرض، أنواعه وطرق علاجة، حسب موقع medicalnewstoday:
عدوي السل
يمكن لأي شخص أن يكون مصابًا ببكتيريا السل في جسمه ولا تظهر عليه الأعراض، يمكن أن يحتوي الجهاز المناعي على البكتيريا بحيث لا تتكاثر وتسبب المرض، في هذه الحالة، سيصاب الشخص بعدوى السل ولكنه ليس مرضًا نشطًا.

- متي تكون العدوي خطر؟
- الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة
- شخص أصيب بالعدوى لأول مرة
- كبار السن والأطفال
- أشخاص يتعاطون مخدرات ترويحية عن طريق الحقن
- أشخاص لم يتلقوا العلاج المناسب للسل في الماضي

أعراض الإصابة:
سعال يستمر لمدة 3 أسابيع على الأقل
بلغم يحتوي على دم عند السعال
فقدان الشهية والوزن
شعور عام بالتعب
تورم في الرقبة
حمى
تعرق ليلي
ألم صدر

أنواع السل
السل الكامن: لن تظهر أي أعراض على الشخص المصاب بالسل الكامن، ولن يظهر أي ضرر على صورة الصدر بالأشعة السينية ومع ذلك، فإن فحص الدم أو اختبار وخز الجلد سيشير إلى أنهم مصابون بعدوى السل

السل النشط: قد يعاني الشخص المصاب من سعال ينتج عنه بلغم وتعب وحمى وقشعريرة وفقدان الشهية والوزن،عادة ما تتفاقم الأعراض بمرور الوقت، ولكن يمكن أيضًا أن تختفي تلقائيًا.

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