في يومه العالمي.. أسباب الإصابة بالسل وطرق علاجه

تحتفل منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، باليوم العالمى للسل، من أجل نشر الوعى بالمرض ومعرفة العواقب الصحية له.وترصد "الدستور" سبب المرض، أنواعه وطرق علاجة، حسب موقع medicalnewstoday:عدوي السليمكن لأي شخص أن يكون مصابًا ببكتيريا السل في جسمه ولا تظهر عليه الأعراض، يمكن أن يحتوي الجهاز المناعي على البكتيريا بحيث لا تتكاثر وتسبب المرض، في هذه الحالة، سيصاب الشخص بعدوى السل ولكنه ليس مرضًا نشطًا.- متي تكون العدوي خطر؟- الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة- شخص أصيب بالعدوى لأول مرة- كبار السن والأطفال- أشخاص يتعاطون مخدرات ترويحية عن طريق الحقن- أشخاص لم يتلقوا العلاج المناسب للسل في الماضيأعراض الإصابة:سعال يستمر لمدة 3 أسابيع على الأقلبلغم يحتوي على دم عند السعالفقدان الشهية والوزنشعور عام بالتعبتورم في الرقبةحمىتعرق ليليألم صدرأنواع السلالسل الكامن: لن تظهر أي أعراض على الشخص المصاب بالسل الكامن، ولن يظهر أي ضرر على صورة الصدر بالأشعة السينية ومع ذلك، فإن فحص الدم أو اختبار وخز الجلد سيشير إلى أنهم مصابون بعدوى السلالسل النشط: قد يعاني الشخص المصاب من سعال ينتج عنه بلغم وتعب وحمى وقشعريرة وفقدان الشهية والوزن،عادة ما تتفاقم الأعراض بمرور الوقت، ولكن يمكن أيضًا أن تختفي تلقائيًا.