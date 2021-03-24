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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الغزل والنسيج» تؤكد الدور الفعال للعمال العرب لمواجهة التحديات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:33 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، الأمين العام للتاحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، أهمية الوحدة النقابية والعمالية العربية، لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن شعار الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والذي يضم في عضويته معظم النقابات العربية "قوتنا في وحدتنا"، هو الراية التي يجب أن يرفعها كل العمال العرب في الوقت الراهن لمواجهات التحديات، مشيدًا بدور العمال العرب في الوقوف بجانب بلدانهم وقت المحن والأزمات والأوبئة في مواجهة دعاة الحروب والاحتلال والعدوان والإرهاب وغيرها من أفات العصر.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالفتاح إبراهيم، لوفد عربي يضم الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا جمال القادري، وذلك بمقر النقابة العامة.

وجرى خلال اللقاء، رصد للتحديات التي تواجه العمال العرب خلال الفترة الراهنة، وكذلك التباحث حول تفعيل طرق التنسيق بين الاتحادات والنقابات العربية، والتركيز على ملف التدريب والتثقيف والتوعية للعمال لحثهم على المزيد من العمل والإنتاج، وتعريفهم بحقوقهم المشروعة وواجباتهم، وكذلك دورهم في عملية التنمية، باعتبارهم جنود العمل والإنتاج.

وأعلن إبراهيم عن استعداد النقابة العامة لرعاية ورشة عمل عربية يشارك فيها نقابيين عرب، تحت مظلة الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

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