نتانياهو يحصل على 59 مقعدًا في الكنيست بعد فرز 90% من الأصوات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن بنيامين نتانياهو حصل على 59 مقعدا في الكنيست من أصل 120 بعد فرز نحو 90% من الأصوات مما يصعب عليه تشكيل الحكومة، وفقًا لسكاي نيوز.وبعد فرز نحو 90 في المئة من الأصوات، يحتاج تكتل اليمين الذي يقوده نتنياهو إلى ثمانية مقاعد حتى يتمكن لتشكيل حكومة.وتشير نتائج الفرز حتى الآن إلى حصول حزبٍ يمينيّ منافس على سبعة مقاعد يمكن إضافتها إلى المقاعد التي حصل عليها نتنياهو إذا ما أراد هذا الحزب الوقوف وراء رئيس الوزراء.