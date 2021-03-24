إحباط تهريب كمية أدوية لعلاج ضمور العضلات بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من أثينا اشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب كولومبى قادم من اليونان حيث لاحظ كثرة تردده (3 مرات شهريا)، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.وتم عرضة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عماد جاب الله مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه.وبالعرض علي الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من محمد نبيل مأمور الجمرك وتامر قاسم مشرف الصالة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 216 أمبول من الأدوية البشرية الباهظة الثمن والتى تستخدم فى علاج ضمور العضلات مخبأة على جسمه.قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 45 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.