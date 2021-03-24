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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل أسئلة «امتحانات أبريل» للصفين الأول والثاني الثانوي (مستند)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:56 ص
طلاب الثانوي
طلاب الثانوي
ريم محمود
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حصلت الدستور على تفاصيل الأسئلة المجمعة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، والمقرر عقدها ورقيا، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا بتفاصيل عدد الأسئلة في الامتحان المجمع المقرر عقده في أبريل المقبل.

تبلغ عدد أسئلة اللغة العربية ١٥ سؤالا، و"الرياضيات ١" يبلغ عدد الأسئلة ١٠ أسئلة، وفي "الرياضيات ٢" يكون عدد الأسئلة ١٠ أسئلة.

أما مادة اللغة الأجنبية الاولى تكون ١٥ سؤالا، والكيمياء ١٠ أسئلة، والأحياء ١٠ أسئلة، واللغة الأجنبية الثانية ١٠ أسئلة، والفيزياء ١٠ أسئلة.

أما للشعبة الأدبية فيكون علم النفس ١٠ أسئلة، والجغرافيا ١٠ أسئلةوالفلسفة ١٠ أسئلة.

وكانت وزارة لتربية والتعليم أعلنت طرق وضوابط تقييم المواد الأساسية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة:

- يعقد لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة ويكون الامتحان ورقيًا (اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق) على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).

- يزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلًا عن الكتاب المدرسي.

- نتيجة الفصل الدراسي الأول تكون (اجتياز أو عدم اجتياز) ولا تحسب له أي درجات في حالة اتمام الامتحان، أما في حالة (عدم الاجتياز) يتم عقد امتحان تكميلي بواقع ١٥ سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر ابريل.

- درجة الفصل الدراسي الثاني تمثل ١٠٠٪ من الدرجة العظمى للمادة وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري شهر مايو وأبريل.

- الطالب الذي واجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء امتحان المادة في الفصل الدراسي الأول تحسب له اجتياز في هذه المادة.

- للطلاب المتغيبين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر قهري، يقبله السيد مدير المديرية، الحق في عقد امتحان تكميلي عن طريق المدرسة بورقة منفصلة لكل مادة تغيب عنها بواقع ١٥ سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر ابريل.

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