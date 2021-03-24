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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغلاق المدارس والمولات والمطاعم في الخرطوم بسبب كورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:55 ص
إغلاق الخرطوم
إغلاق الخرطوم
أمينة ذكى
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أقرت السلطات الصحية بولاية الخرطوم، اليوم الاربعاء، عدة توصيات بشأن الوضع الصحي بالولاية عقب الاطلاع على تقرير وزارة الصحة الخاص بالوضع الوبائي بالولاية.

وتضمنت توصيات اللجنة المشتركة لطوارىء كورونا، إعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا، وإغلاق المدارس ومجمعات خدمات الجمهور لمدة أسبوع ابتداءً من تاريخ 24 مارس الجاري، على ان يتم تقييم الموقف الصحي بعد نهاية الأسبوع، وفقا لما نقلته صحف سودانية اليوم الاربعاء.

كما قررت اللجنة إغلاق المولات التجارية وصالات المناسبات والمطاعم السياحية والكافتيرات لمدة أسبوع ابتداءً من 24 مارس الجاري، بالاضافة الى اغلاق المعابر الحدودية للولاية بصورة جزئية للمغادرين من ولاية الخرطوم على ان يتم السماح للقادمين من الولايات الاخرى مع حرية الحركة للبضائع والسلع الاستراتيجية.

وتم تحديد فترة عمل الأسواق خلال فترة الاسبوع من الساعة السادسة صباحا حتي الثامنة مساء لمدة اسبوع، وأوصت اللجنة إرجاء مناقشة الإغلاق الكلي لمابعد تقييم الموقف الصحي بعد نهاية الأسبوع.

كما أوصت اللجنة بتنوير إعلامي مكثف، مع عمل خطة إعلامية مكثفة تسبق تنفيذ الإجراءات الإحترازية، وأثناء التنفيذ.

وكان د. نادر الطيب مدير إدارة الطواريء والوبائيات بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، قد كشف ان 40% من سكان الخرطوم مصابون بفيروس كورونا.

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