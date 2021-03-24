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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«Nobody» يحقق إيرادات مميزة في مصر خلال أسبوعه الأول

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:55 ص
Nobody
Nobody
محمد قدري
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نجح فيلم "Nobody" في تحقيق إيرادات مميزة في شباك التذاكر المصري خلال أسبوع عرضه الأول بمصر؛ ليحقق المركز الثاني بعد فيلم طوقفة رجالة" من بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد.

وجمع الفيلم في أسبوعه الأول في مصر إيرادات بقيمة 424 ألف جنيه، حيث يتواجد الفيلم حاليا في ما يقرب من 25 قاعة عرض في مصر.

الفيلم الجديد تدور أحداثه حول رجل يد العون والمساعدة لامرأة تتعرض للضرب والتحرش من قبل مجموعة من الرجال، وحينما ينجح في مساعدتها يكتشف أنه أصبح هدفًا لواحد من أشرس زعماء المخدرات حول العالم ويسعى لمواجهة المشكلات.

الفيلم من بطولة، بوب أودنكيرك وكوني نيلسن وكريستوفر لويد وجب مانوكس وكولين سالمون وسبر مونرو والفيلم من إخراج إيليا نيشولر.

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