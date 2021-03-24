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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الأمم المتحدة: 34 مليونًا يعيشون حالة من انعدام الأمن الغذائي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:02 م
ديفيد بيزلي
ديفيد بيزلي
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أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 20 دولة حول العالم تواجه نقصا حادا في الغذاء، وبحاجة لتوفير مساعدات عاجلة واسعة النطاق، وخاصة اليمن وجنوب السودان وشمال نيجيريا.

وذكرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن معظم البلدان التي تواجه هذه المشكلة تقع في إفريقيا، لكن النقص الحاد في الغذاء يهدد أيضا الكثير من بلدان آسيا (أفغانستان) والشرق الأوسط (سوريا ولبنان) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (هايتي)، لافتة إلى أن هناك 34 مليون شخص أجبروا على العيش في مستوى شديد من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي على بعد خطوة واحدة من الجوع المطلق.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي: "تحدث كارثة أمام أعيننا نتيجة للصراع والصدمات المناخية ووباء كورونا ويطرق الجوع أبواب ملايين العائلات".

وأشار بيزلي إلى أن هناك حاجة إلى 5.5 مليار دولار من الجهات المانحة لتنفيذ إجراءات الإغاثة الطارئة.

وكان بيزلي قد حذر، في وقت سابق، من خطورة الوضع في دولة اليمن التي أصبحت على حافة المجاعة واصفا الوضع بـ"الجحيم"، وذلك بعد زيارته لليمن.

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