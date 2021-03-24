مصطفى شعبان وعمرو سعد ينتهيان من تسجيل أغنية «أصحاب بنسيطر»

انتهى النجمان مصطفى شعبان وعمرو سعد من تسجيل إحدى الأغنيات الدعائية لمسلسل "ملوك الجدعنة "والتى تحمل اسم "اصحاب بنسيطر" فى أحد الاستديوهات الخاصة ببيروت.والأغنية من المقرر طرحها بالتزامن مع طرح الإعلان الدعائى للمسلسل المقرر أن ينافس فى موسم شهر رمضان المقبل، حيث سيتم عرضه بشكل حصرى على شبكة قنوات mbc.ويواصل نجوم العمل تصوير مشاهده فى مدينة استوديوهات لبنان وخاصة في الحارة الشعبية التي تدور فيها أغلب أحداث العمل وانتهى المخرج أحمد خالد موسى من تصوير ما يقرب من 60% من أحداث المسلسل ومن المقرر ان يبدأ فى مونتاج الحلقات الاولى خلال ايام بالتزامن مع التصوير.مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، دلال عبدالعزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل 2021.