اجتماع حكومي للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وذلك للتباحث بشأن أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية.وشارك في الاجتماع كلا من رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والعضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، وممثل شركة انفينتي، ورئيس جمعية سائقي ومالكي التاكسى الأبيض.يأتي الاجتماع فى إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدام السيارات الكهربائية، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر باعتبارها صديقة للبيئة وزيادة نسبة المكون المحلي لتشجيع المواطنين على امتلاك تلك السيارات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وفي ضوء خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية.وتم خلال الاجتماع استعراض الخريطة المقترحة لمواقع محطات شحن السيارات الكهربائية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية في الجراجات العامة ومواقف سيارات الأجرة (التاكسي) وأماكن الانتظار العامة والمولات التجارية.وقد ناقش الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة من الأطراف المعنية لتحديد أفضل المواقع لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل فرعية منبثقة عن اللجنة في كل محافظة من المحافظات الأربع لمعاينة الأماكن المقترحة.