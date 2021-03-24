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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تواصل فعاليات المعسكر الدراسى الكشفى للتربية الرياضية بسوهاج (صور)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:05 م
جريدة الدستور
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شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، تدريبات المجموعة الثانية بالمعسكر الدراسي الكشفي لطلاب الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، والتي تستمر في الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ مارس الجاري، وتقام على ملاعب الجامعة بمدينة الطالبات، يصاحبه الدكتور أحمد عبد الله، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف أبوالوفا، رئيس المعسكر، الدكتور يحيى ثابت، المدير التنفيذي للمعسكر، والدكتور هاني جعفر، رئيس قسم التدريب الرياضي.

وخلال جولته أشاد رئيس الجامعة بمدي الانضباط من جانب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال المعسكر والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أهمية النشاط الكشفي في تنمية السلوك وغرس روح التطوع وحب العمل، وخلق التآلف والمحبة بين أفراد الكشافة، وذلك تحت إشراف نخبة من المدربين والمتخصصين في المجالات المختلفة.

وأوضح الدكتور إبراهيم البرعي، القائم بعمل عميد الكلية، أن المجموعة الثانية تضم ٢٢٥ طالبًا وطالبة بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة، مضيفًا أن الفعاليات بدأت بطابور العرض وتحية العلم وارتداء الطلاب الزي الكشفى، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الطلاب إلى ثلاثة معسكرات فرعية ليقوموا بأداء أعمال الخدمة العامة بالمقر الجديد للجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالله أن البرنامج التدريبي للمعسكر تضمن عددًا من الأنشطة الثقافية، الفنية، الرياضية، والاجتماعية، وكذلك في مجال التنمية البشرية وبنك المعرفة، ودوري المطعم وحفل السمر الكشفي، الأمر الذي يسهم في ربط الطلاب بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

وأضاف كل من الدكتور أشرف أبوالوفا، والدكتور يحيى ثابت، أنه تم تنفيذ محاضرات ولقاءات تثقيفية عن مكافحة الفساد والإدمان، وتنفيذ عدد من الأنشطة، منها المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" بقرى المحافظة، مضيفًا أنه تم مراعاة التباعد الاجتماعي، وإجراء عمليات التطهير اليومي للأماكن المخصصة للمعسكر، وذلك حرصًا علي صحة وسلامة جميع المشاركين بالمعسكر.

الجدير بالذكر أن المجموعة الثالثة والأخيرة ستضم طلاب قسم الإدارة الرياضية والترويح وعددهم ٢٣١ طالبًا وطالبة، وسيستمر لمدة ٣ أيام في الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ مارس الجاري.

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