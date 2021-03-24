احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات في الغربية

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، الأمهات المثاليات بالمحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة الغربية ضمن احتفالية مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بالأم المثالية 2021، وذلك بحضور أماني النادري وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المدن والأحياء.بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، تلاه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم شهد الحضور عرضا فنيا غنائيا من كورال فريق النور والأمل، وأكدت الأستاذة أماني النادري في كلمتها على أن الأم هي نبع العطاء الذي لا ينضب وكانت دائمًا الأخت الحنون والصديقة الوفية وهي أكثر من يستحق العطاء والحب.وفي كلمته، رحب الدكتور رحمي بالحضور والأمهات المصريات، وتقدم بالشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاهتمامه بالمرأة المصرية وتكريمه للأم المصرية، وذلك إيمانا منه بالدور البارز والكبير للأم المصرية وخاصةً في تلك الفترة الصعبة من عمر الوطن.كما أكد المحافظ أن الأم إذا تحدثنا عنها حتى نهاية الدهر فلن يوفيها ذلك حقها، فالأمومة هي أكبر وأعظم المشاعر الإنسانية التي يشعر بها الفرد في حياته فهي تمثل كل معاني الحب والحنان والدفء والعطاء لأبنائها، وهي التي تعاني في ظل تحديات العصر الحالي لإنتاج رجال ونساء قادرين على العمل في ظل تلك الظروف الصعبة، كما وجه التحية لأم الشهيد التي قدمت بطلًا دافع عن أرض الوطن لنعيش في أمان، كما قدم المحافظ تحيةً خاصةً لكل أم لطفل من ذوي الهمم.وفي نهاية الحفل تم تكريم السيدة صبحية حسن المرسي، السيدة آمال أحمد عبدالرؤوف، السيدة مرفت وديع كامل، السيدة ثريا أحمد حسيب، السيدة سلوى عبدالقادر محمد (الأم البديلة مؤسسات)، السيدة علماء الصبحي إبراهيم (أم لابن من ذوي الهمم) والسيدة انتصار مهدي السيد عبد الرحيم (والدة الفقيد محمد طارق عضو فريق متطوعي الغربية).