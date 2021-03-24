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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أقوال الشهود في مقتل شاب بعين شمس

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:57 ص
جريدة الدستور
محمد عيسي
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حصلت "الدستور" على قائمة بأدلة الثبوت في مقتل شاب علي يد ٦ أشخاص في عين شمس، في القضية رقم (23712) لسنة 2021 جنایات عين شمس، والمقيدة برقم 3660 السنة 2020 كلي شرق القاهرة.

- أقوال الشهود
وجاء بأقوال "مروة. م"، 30 سنة، ربة منزل، شقيقه المجني عليه- خلال أقوالها أمام النيابة العامة، أن المتهم دائم على التعرض لها بالقول بالطريق العام فاستنصرت بشقيقها المجني عليه والشاهدين التاليين، فتوجهوا له لمعاتبته فاستجار ببقية المتهمين وتعدوا على المجني عليهم مستخدمين الأسلحة بيضاء «مطواه، شوم» قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا ما بهم من إصابات وصفت بالتقارير الطبية والصفة التشريحية، والتي أودت بحياة شقيقها المجني عليه.

كما جاء بأقوال "محمد. م"، 40 سنة، رئيس قسم المخازن بشركة للبترول- أنه وحال معاتبتهم للمتهم الأول على إثر ما شهدت به سابقته قام بإشهار سلاح أبيض مطواه ولوح به في وجههما قاصدًا من ذلك ترويعهم وآذره في ذلك بقية المتهمين مشهرين في وجههم أسلحة بيضاء تعدوا عليهم بالضرب، فحاولوا الفرار فلاحقوهم وتمكن المتهم الأول من المجني عليه وأسقطه أرضًا وکال له طعنة وتكالبوا جميعهم عليه بالضربات لأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

كانت قد أحالت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، 6 متهمين للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمة قتل شاب والشروع في قتل شقيقه بعين شمس.

- نص قرار الإحالة
وجاء في قرار الإحالة الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه: أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "محمد.ض"، 25 سنة، عامل بمحل ملابس، "محمود. ج"، 28 سنة، جزار، "رمضان. ع"، 42 سنة، نجار مسلح، "محمود. ن"، 40 سنة، فكهاني، "يوسف.س"، 29 سنة، سائق، "عصام. ك"، 28 سنة، سائق، لأنهم في 10 ديسمبر 2020، بدائرة قسم شرطة عين شمس، محافظة القاهرة.

قتلوا عمدًا المجني عليه "محمود. م"، بأن غالوا في تعديهم إثبات لسطوتهم عليه فلاحقوه وطرحه الأول أرضًا في عزلة منه وعاجله بطعنة نافذة بسلاحه الأبيض وانسل إليه بقيتهم ليكتموا حشرجة موته حال إحرازهم للأسلحة محل الاتهام الأخير، ورفعوا عليه أكتافهم فانعقدت بذلك إرادتهم إيجابًا وقبولًا على قتله، وأنزلوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي تكفي إحداهم منفردة أو مجتمعة على إزهاق روحه.

وأضاف قرار الإحالة أنه وقد تلت تلك الجريمة جناية أخرى، ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجني عليهما "مصطفی. م"، "محمد. م"، بأن عمدوا إلى أن يلحقوهما صرع إلى جانب المجني عليه بالاتهام السابق، وذلك بأن عجبوا إلى أمرهم أن قاوموهما حال إتيانهم للجريمة.

وما أن هبا للدفاع عن شرفهما حتى استل المتهم الأول سلاح أبيض- مطواة- وأشهر بقيتهم أسلحة بيضاء شوم- محل الاتهام الأخير- مهددين إياهما إن لم يرتضوا سطوتهم وأبوا أن يتركوهما يفرون، فتخللهما بالجروح وأبطحوهما بالضربات فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين، قاصدين من ذلك قتلهما إلا أنه قد خابت أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا تداركهما بالعلاج.

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