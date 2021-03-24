أبرزها المكرونة..أطعمة يجب تجنبها قبل التمرين

الزبادي



الأفوكادو



السلاطات



البروكلي

الفواكه المجففة



مشروبات محلاة وغازية



المكرونة والخبز



السكر والكربوهيدرات



يتساءل عدد من الرياضين حول الأطعمة التى ينبغى تجنب تناولها قبل التمرين حتى لا تؤثر على الأداء الخاص بهم.وفقا لموقع Moneymorningpaper، تحتاج العضلات العاملة إلى وقود أثناء التمرين، وبشكل أساسي على شكل سكر (جلوكوز) أو دهون، لذلك يمكن أن يأتي هذا الوقود من أحدث وجباتنا، بمجرد هضم السكريات والدهون وتداولها في الدم، أو من احتياطيات الدهون والسكريات الموجودة بالفعل في أجسامنا، لدينا جميعًا مثل هذه الاحتياطيات، خاصة الدهون وبعضها يتواجد في عضلاتنا.ومع ذلك فإن هذه الدهون العضلية تصبح مشكلة إذا تراكمت، وبالتالي من الأفضل تشجيع التخلص من هذه الاحتياطيات، بينما يبدو أن النصيحة هي القيام بالتمارين الرياضية على معدة فارغة، لذا فمن الأفضل في الصباح قبل الإفطار، إذا كنت لا تستطيع مقاومة ذلك، فقد ترغب في القيام بشيء خفيف، لكن كن حذرًا، لأنه ليست كل الأطعمة جيدة.يجب تناول الزبادي والحليب بشكل عام وجميع مشتقاته بعد النشاط البدني فقط لأن محتواها من الدهون يمكن أن يجهد الجسم ويزيد من إنتاج الحمض في المعدة أثناء التمرين.على الرغم من أن الأفوكادو غني بالدهون الجيدة (أي الدهون غير المشبعة)، إلا أنه يجب تجنبه قبل بدء النشاط البدني لأن الجمع بين هذا المحتوى العالي من الطاقة ووجود كثير من الألياف يجعل من الصعب هضمه، فيحدث تقلصات في المعدة بعد ذلك.يجب تجنب السلطات والموزاريلا مع الطماطم والبروشيتا، تناولها قبل جلسة القرفصاء أو البطن يمكن أن يسبب مشاكل في الأمعاء.يعد الكرنب والبروكلي والقرنبيط من الخضروات المهمة التي يجب تضمينها في النظام الغذائي ولكنها غير مناسبة للتمرين، كونها غنية بالرافينوز، وهي كربوهيدرات لا يمكن لأجسامنا استيعابها، يمكن أن تؤدي إلى تورم البطن.الفواكه المجففة غنية بالدهون، وحتى لو كانت جيدة غير مشبعة، فإنها تبطئ عملية الهضم، لضمان فعالية التمرين، يجب هضم الطعام بالكامل قبل بدء التمارين، لذلك إذا كنت ترغب في تناول حبتين من الفول السوداني، فتأكد من القيام بذلك قبل ساعة ونصف على الأقل من التمرين.يجب تجنب المشروبات المحلاة والغازية المليئة بالسكر والتي لا تحتوي على أي مواد غذائية قبل التمرين، فإن تناولها قبل بدء نشاط بدني يجعلك تشعر بالانتفاخ ويؤدي إلى انخفاض مفاجئ في السكر.الخبز والمكرونة والحبوب أطعمة تساعد على انتظام الجهاز الهضمي والأمعاء لكن قبل التمرين، يجب تجنبها بسبب محتواها العالي من الألياف، فهى أبطأ في التمثيل الغذائي.يؤدي تناول كثير من السكر والكربوهيدرات قبل التدريب إلى الشعور بالتعب، والنصيحة هي إيلاء اهتمام وثيق لنوع السكريات وتجنب السكريات المكررة تمامًا.