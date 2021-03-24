أبرزها المكرونة..أطعمة يجب تجنبها قبل التمرين
الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:46 م
شيماء دهبطباعة
يتساءل عدد من الرياضين حول الأطعمة التى ينبغى تجنب تناولها قبل التمرين حتى لا تؤثر على الأداء الخاص بهم.
وفقا لموقع Moneymorningpaper، تحتاج العضلات العاملة إلى وقود أثناء التمرين، وبشكل أساسي على شكل سكر (جلوكوز) أو دهون، لذلك يمكن أن يأتي هذا الوقود من أحدث وجباتنا، بمجرد هضم السكريات والدهون وتداولها في الدم، أو من احتياطيات الدهون والسكريات الموجودة بالفعل في أجسامنا، لدينا جميعًا مثل هذه الاحتياطيات، خاصة الدهون وبعضها يتواجد في عضلاتنا.
ومع ذلك فإن هذه الدهون العضلية تصبح مشكلة إذا تراكمت، وبالتالي من الأفضل تشجيع التخلص من هذه الاحتياطيات، بينما يبدو أن النصيحة هي القيام بالتمارين الرياضية على معدة فارغة، لذا فمن الأفضل في الصباح قبل الإفطار، إذا كنت لا تستطيع مقاومة ذلك، فقد ترغب في القيام بشيء خفيف، لكن كن حذرًا، لأنه ليست كل الأطعمة جيدة.
الزبادي
يجب تناول الزبادي والحليب بشكل عام وجميع مشتقاته بعد النشاط البدني فقط لأن محتواها من الدهون يمكن أن يجهد الجسم ويزيد من إنتاج الحمض في المعدة أثناء التمرين.
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الأفوكادو
على الرغم من أن الأفوكادو غني بالدهون الجيدة (أي الدهون غير المشبعة)، إلا أنه يجب تجنبه قبل بدء النشاط البدني لأن الجمع بين هذا المحتوى العالي من الطاقة ووجود كثير من الألياف يجعل من الصعب هضمه، فيحدث تقلصات في المعدة بعد ذلك.
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السلاطات
يجب تجنب السلطات والموزاريلا مع الطماطم والبروشيتا، تناولها قبل جلسة القرفصاء أو البطن يمكن أن يسبب مشاكل في الأمعاء.
البروكلي
يعد الكرنب والبروكلي والقرنبيط من الخضروات المهمة التي يجب تضمينها في النظام الغذائي ولكنها غير مناسبة للتمرين، كونها غنية بالرافينوز، وهي كربوهيدرات لا يمكن لأجسامنا استيعابها، يمكن أن تؤدي إلى تورم البطن.
الفواكه المجففة
الفواكه المجففة غنية بالدهون، وحتى لو كانت جيدة غير مشبعة، فإنها تبطئ عملية الهضم، لضمان فعالية التمرين، يجب هضم الطعام بالكامل قبل بدء التمارين، لذلك إذا كنت ترغب في تناول حبتين من الفول السوداني، فتأكد من القيام بذلك قبل ساعة ونصف على الأقل من التمرين.
مشروبات محلاة وغازية
يجب تجنب المشروبات المحلاة والغازية المليئة بالسكر والتي لا تحتوي على أي مواد غذائية قبل التمرين، فإن تناولها قبل بدء نشاط بدني يجعلك تشعر بالانتفاخ ويؤدي إلى انخفاض مفاجئ في السكر.
المكرونة والخبز
الخبز والمكرونة والحبوب أطعمة تساعد على انتظام الجهاز الهضمي والأمعاء لكن قبل التمرين، يجب تجنبها بسبب محتواها العالي من الألياف، فهى أبطأ في التمثيل الغذائي.
السكر والكربوهيدرات
يؤدي تناول كثير من السكر والكربوهيدرات قبل التدريب إلى الشعور بالتعب، والنصيحة هي إيلاء اهتمام وثيق لنوع السكريات وتجنب السكريات المكررة تمامًا.
وفقا لموقع Moneymorningpaper، تحتاج العضلات العاملة إلى وقود أثناء التمرين، وبشكل أساسي على شكل سكر (جلوكوز) أو دهون، لذلك يمكن أن يأتي هذا الوقود من أحدث وجباتنا، بمجرد هضم السكريات والدهون وتداولها في الدم، أو من احتياطيات الدهون والسكريات الموجودة بالفعل في أجسامنا، لدينا جميعًا مثل هذه الاحتياطيات، خاصة الدهون وبعضها يتواجد في عضلاتنا.
ومع ذلك فإن هذه الدهون العضلية تصبح مشكلة إذا تراكمت، وبالتالي من الأفضل تشجيع التخلص من هذه الاحتياطيات، بينما يبدو أن النصيحة هي القيام بالتمارين الرياضية على معدة فارغة، لذا فمن الأفضل في الصباح قبل الإفطار، إذا كنت لا تستطيع مقاومة ذلك، فقد ترغب في القيام بشيء خفيف، لكن كن حذرًا، لأنه ليست كل الأطعمة جيدة.
الزبادي
يجب تناول الزبادي والحليب بشكل عام وجميع مشتقاته بعد النشاط البدني فقط لأن محتواها من الدهون يمكن أن يجهد الجسم ويزيد من إنتاج الحمض في المعدة أثناء التمرين.
\
الأفوكادو
على الرغم من أن الأفوكادو غني بالدهون الجيدة (أي الدهون غير المشبعة)، إلا أنه يجب تجنبه قبل بدء النشاط البدني لأن الجمع بين هذا المحتوى العالي من الطاقة ووجود كثير من الألياف يجعل من الصعب هضمه، فيحدث تقلصات في المعدة بعد ذلك.
\
السلاطات
يجب تجنب السلطات والموزاريلا مع الطماطم والبروشيتا، تناولها قبل جلسة القرفصاء أو البطن يمكن أن يسبب مشاكل في الأمعاء.
البروكلي
يعد الكرنب والبروكلي والقرنبيط من الخضروات المهمة التي يجب تضمينها في النظام الغذائي ولكنها غير مناسبة للتمرين، كونها غنية بالرافينوز، وهي كربوهيدرات لا يمكن لأجسامنا استيعابها، يمكن أن تؤدي إلى تورم البطن.
الفواكه المجففة
الفواكه المجففة غنية بالدهون، وحتى لو كانت جيدة غير مشبعة، فإنها تبطئ عملية الهضم، لضمان فعالية التمرين، يجب هضم الطعام بالكامل قبل بدء التمارين، لذلك إذا كنت ترغب في تناول حبتين من الفول السوداني، فتأكد من القيام بذلك قبل ساعة ونصف على الأقل من التمرين.
مشروبات محلاة وغازية
يجب تجنب المشروبات المحلاة والغازية المليئة بالسكر والتي لا تحتوي على أي مواد غذائية قبل التمرين، فإن تناولها قبل بدء نشاط بدني يجعلك تشعر بالانتفاخ ويؤدي إلى انخفاض مفاجئ في السكر.
المكرونة والخبز
الخبز والمكرونة والحبوب أطعمة تساعد على انتظام الجهاز الهضمي والأمعاء لكن قبل التمرين، يجب تجنبها بسبب محتواها العالي من الألياف، فهى أبطأ في التمثيل الغذائي.
السكر والكربوهيدرات
يؤدي تناول كثير من السكر والكربوهيدرات قبل التدريب إلى الشعور بالتعب، والنصيحة هي إيلاء اهتمام وثيق لنوع السكريات وتجنب السكريات المكررة تمامًا.