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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: أوروبا في حاجة للقاح «سبوتنيك V» الروسي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:44 ص
جريدة الدستور
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قال مدير المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوج إن أوروبا بالفعل في حاجة إلى لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وأضاف كلوج - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء -: "آمل أن يتم استخدام اللقاح في المنطقة في المستقبل، ونحن في حاجة إليه بالفعل، فالاتحاد الأوروبي ودول أخرى تعاني من نقص في اللقاحات، وأنا أؤمن به".

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري فحصا متسقا مع نتائج التجارب السريرية والبيانات المتعلقة بإنتاج اللقاح الروسي.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أفاد - تعليقا على تصريح المفوض الأوروبي تييري بريتون بأن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إلى اللقاح الروسي - بأن روسيا لا تفرض لقاحها على أحد، مضيفا أن مثل هذه التصريحات في الاتحاد الأوروبي تجعل المرء يعتقد أن المسئولين الأوروبيين يدافعون عن مصالح الشركات وليس الناس.

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