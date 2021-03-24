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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

القائمة الكاملة لضيوف شرف «الاختيار 2»

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:43 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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يترقب الجمهور عرض الجزء الثانى من مسلسل «الاختيار» والذى يحمل شعار «رجال الظل» ويشهد العمل رصد للتضحيات الكبرى التى يقدمها رجال الشرطة فى محاربة الإرهاب.

ونظرًا لأهمية العمل الذى ينتظره الملايين فى شهر رمضان المقبل لما يحمله من رسالة ومباراة تمثيلية بين عدد من كبار النجوم على رأسهم النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى إضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول، حيث يشهد الجزء الثانى للعمل ظهور خاص للفنان أمير كرارة وأحمد العوضى وعابد عنانى وإسلام حافظ من نجوم الجزء الأول.

ويشارك فى الجزء الثانى 13 نجما منهم محمد فراج ونضال الشافعى وكريم فهمى ومحمد كيلانى ومراد مكرم وأشرف عبد الباقى وعلى الطيب وسامح الصريطي وأحمد سعيد عبد الغنى وأحمد حلاوة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد فهمى.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض مسلسل "الاختيار2" مترجما باللغة الإنجليزية على كافة الشاشات المقرر أن تعرض العمل خلال موسم رمضان المقبل، حيث يعرض بشكل حصري على شبكة on على أن يتم عرضه على شاشة mbc ومنصتي Shahid وwatch it.

وكان المنتج تامر مرسي مالك شركة سينرجي ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد طرح الإعلان الدعائي الأول لمسلسل "الاختيار 2"، والذي يحمل شعار "رجال الظل" ويخوض بطولته كل من النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

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