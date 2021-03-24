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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين تسجل 6666 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:56 ص
كورونا
كورونا
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سجلت وزارة الصحة الفلبينية 6 آلاف و666 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة "فلبين ستار" عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في الفلبين إلى 684 ألفا و311 إصابة، من بينها 91 ألفا و754 حالة نشطة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 47 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي حالات الوفاة منذ بداية الجائحة إلى 13 ألفا و39 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن 1072 حالة تماثلت الشفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 579 ألفا و518 حالة.

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