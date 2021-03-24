العراق: تدمير 18 وكرا لداعش فى جبال قره جوغ

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، تدمير 18 وكرا وقتل عدد من الإرهابيين في سلسلة جبال "قره جوغ" ضمن قاطع عمليات نينوى.وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء، "أن طيران التحالف الدولي نفذ 13 ضربة جوية استهدفت عناصر إرهابية في سلسلة جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى".وأوضح البيان أن الضربات أسفرت عن تدمير 18 وكرًا وقتل عدد من الإرهابيين.