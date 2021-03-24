مايا مرسى تشارك فى إطلاق تقرير مرصد المرأة بمجالس الإدارات السنوى لعام 2020

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعالية إطلاق الجامعة الأمريكية بالقاهرة للتقرير السنوي الخاص بمرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارات لعام 2020، والذي تم تنظيمه عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها البالغة للمشاركة في هذه الفاعلية السنوية لإطلاق نتائج المرصد لعام 2020.وأكدت أنها فخورة بالجهود المتميزة التى تقوم بها الجامعة الأمريكية بالقاهرة في ضوء عمل المرصد، والذي بدأ في حقيقة الأمر كتقرير، ثم أصبح الآن وثيقة سياسة تسلط الضوء على كل ما نحن بحاجة إليه فيما يتعلق بوصول المرأة إلى مجالس إدارات البنوك والشركات.وأشارت إلى أن تقرير مرصد المرأة في مجالس الإدارات للأعوام الماضية كان قد خرج بمجموعة من التوصيات كان من أهمها العمل على توفير برامج تدريبية لتمكين المرأة ولكي يكون لدينا نساء مؤهلات للمشاركة الفعالة في مجالس الإدارات، وهو ما تم تنفيذه بالفعل، موضحة أنه يجب ألا يقتصر مؤشر تمثيل المرأة في مجلس الإدارات على تمثيل المرأة بشكل كمي فقط، حيث إن هذا الأمر لا يعد أكثر من مجرد خطوة أولى، مؤكدة علي أننا بحاجة إلى أن يكون تمثيل المرأة بشكل جيد وعلى أعلى مستوى من الأداء والقدرة على المشاركة بفعالية في هذه المجالس.وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مرصد المرأة في مجلس الإدارات يأتي تماشيًا مع الاستراتيجية المصرية لتمكين المرأة ومؤشراتها، وكذلك مرصد المرأة المصرية، مشيرة أيضًا إلى أنه قد تم تضمين مرصد المرأة في مجلس الإدارات ضمن "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذي تم إطلاقه مؤخرًا بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي كمحرك رئيسي للتغيير ضمن خطة عمل التمكين الاقتصادي للمرأة.وأوضحت أنه يمكننا القول إن هذا المرصد باعتباره آلية مؤسسية يتم تضمينه في جميع خططنا ورؤيتنا كأداة سياسية قوية تساعدنا على سد فجوة تمثيل المرأة في القطاعات الواردة في التقرير.وأكدت الدكتورة مايا مرسي الى أن تغييرًا تاريخيًا وإرادة سياسية من الحكومة المصرية تتجلى في توجيهات الرئيس الأخيرة لضمان تمثيل المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة على النحو المنصوص عليه في دستور 2014 وهو حلم تحقق بعد 72 عامًا من نضال النساء المصريات من أجل حقوقهن، ليتم تضمين المرأة في عملية صنع القرار وتوفير فرص متكافئة لها للوصول إلي المناصب القيادية.وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أننا قد شهدنا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد قام خلال احتفالية المرأة المصرية ٢٠٢٠ بتكليف وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة.. بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار، سواء في المواقع القيادية.. أو في مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة، كما وجه السيد الرئيس بقيام البنك المركزى.. بدراسة الإجراءات التي تنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجًا.وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالدور الكبير للدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على دوره في دعم وضع النساء في مجالس الإدارة وإنشاء تطبيق لإنشاء قاعدة بيانات للنساء المؤهلات لشغل عضوية مجالس إدارة الشركات المالية غير المصرفية، لافتة إلي أن ذلك يثبت أن وجود قادة من الرجال الذين يؤمنون بأجندة تمكين المرأة يمكن أن يصنع المعجزات.وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلي أن اقتران هذه الخطوات الرائعة بالإعلان عن مدونة لقواعد السلوك للتأكد من أن المرأة تعمل في بيئة عمل آمنة داخل الشركات المالية يجعل من الهيئة العامة للرقابة المالية رائدة وشريكًا ناجحًا في تقديم رؤية كاملة لتمكين المرأة على جميع المستويات.وأضافت الدكتوره مايا مرسي، قائلة: "لم تعد المرأة في المناصب القيادية وصنع القرار رفاهية ولا حلمًا بعد الآن، فقد حان الوقت الآن لكي تدرك الشركات أهمية توفير فرص متكافئة للمرأة بحيث يمكن إدراجها في صنع القرار والمناصب القيادية".وقد كان من أهم النتائج التى تضمنها تقرير مرصد النساء في مجالس الادرات 2020 وصول عدد النساء في مجالس الادارة لعام 2020 إلى 13٪، مسجلة معدل نمو إيجابي بنسبة 30٪ مقارنة بـ 10٪ في عام 2019، كما أن إجمالي عدد النساء في مجالس إدارات الشركات والبنوك يصل إلى 714 سيدة، وإجمالي الفجوة للوصول إلى هدف استراتيجية 2030 هو 945 سيدة (320 في البورصة المصرية، و50 امرأة في البنوك، و95 سيدة في شركات ريادة الأعمال العامة، و480 امرأة في شركات الرقابة المالية بحاجة إلى الانضمام إلى مجالس الإدارة حتى عام 2030).جدير بالذكر أنه قد تأسس مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة في عام 2017 من قبل كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.