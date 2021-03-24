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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«النقل البري» لنظيرتها في بيلاروسيا: مصر حمت عمالها من كورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:00 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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اجتمعت قيادات النقابة العامة للنقل البري في مصر، برئاسة جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بنظيرتها في دولة بيلاروسيا، وبحضور حسين نجيب نائب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري.

وأكد المشاركون في الاجتماع، على دور الدولة المصرية وتماسك قواها الوطنية وفي مقدمتها العمال في مواجهة الإرهاب، وكذلك التحديات الراهنة خاصة فيما يتعلق بتداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أهمية التكاتف العمالي الدولي في مواجهة كافة التحديات والعمل المشترك في الملفات ذات الاهتمام والرؤية الواحدة، كما تطرقوا إلى ما قامت به الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من إقامة مشروعات عملاقة توفر فرص العمل وتساعد على التنمية.

واستعرض المراغي للوفد الدولي، خارطة طريق الدولة المصرية في مواجهة كورونا، راصدًا كافة برامج الحماية الاجتماعية التي بدأت بدعم العمالة غير المنتظمة، حتى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدني للأجور وزيادة المعاشات، موضحًا أن عمال مصر يواصلون العمل والإنتاج، ويلتزمون في الوقت ذاته بكافة الإجراءات الإحترازية للحماية من وباء كورونا، ويواصلون دورهم التاريخي في مساندة الدولة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، موضحًا أن النقابات العمالية المصرية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر تبذل كل جهدها في الدفاع عن حقوق العمال المشتركة، وتقدم لهم كل الدعم التثقيفي والتوعوي لمواجهة كافة التحديات.

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