ماليزيا تؤكد جاھزیتھا لمواجھة التھدیدات السیبرانیة

أكدت القوات المسلحة المالیزیة جاھزیتھا لمواجھة التھدیدات السیبرانیة، وذلك لضمان سلامة البیانات السریة للحكومة الماليزية.وقال قائد القوات الماليزية الفریق أول السید أفندي بوانج- في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية- اليوم الأربعاء إن ماليزيا تواجه تھدیدات سیبرانیة، موضحًا أن الأمر لا يزال تحت السیطرة، ومؤكدًا أن القوات المسلحة الماليزية ترفع حالة التأھب لا سيما فيما يتعلق بالتطورات المتعلقة بالتهديدات السیبرانیة.وبین أن التھدیدات السیبرانیة تبقى أولویة للقوات المسلحة الماليزية، لأن الحیاة الیومیة أصبحت في ھذا العصر تعتمد على التكنولوجیا، مثل شراء البضائع عبر الإنترنت والدفع وغیرھا.