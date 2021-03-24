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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير فرنسي سابق: سوريا تتعرض لعدوان من قبل الدول الغربية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:40 ص
ميشيل رامبو
ميشيل رامبو
مروة عنبر
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صرح السفير الفرنسي السابق ميشيل رامبو، بأن سوريا تتعرض منذ عشرة أعوام لعدوان من قبل الدول الغربية، التي دعمت التنظيمات الإرهابية فيها وتحاول اليوم تعويض هزيمة هذه التنظيمات عبر فرض إجراءات اقتصادية قسرية ظالمة على الشعب السوري.

وأضاف رامبو في مقال له نشره موقع آر تي الإلكتروني الروسي بنسخته الفرنسية تحت عنوان "نحن لم نكن نعرف أنه يوجد قانون دولي"، أن ما شهدته سوريا خلال السنوات الماضية يشبه السيناريو الذي أقدمت عليه الدول الغربية ودمرت العراق فيه عام 2003 بالاستناد إلى مجموعة من الأكاذيب والمزاعم، إلا أن سوريا قاومت هذا العدوان بصمودها وبوقوف حلفائها إلى جانبها.

ولفت رامبو إلى المعاناة الاقتصادية التي يتعرض له الشعب السوري بسبب الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية، موضحا أن الولايات المتحدة ترفض الاعتراف بهزيمتها وبانتصار الدولة السورية وتفضل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاعتداء عبر حرب اقتصادية بلا نهاية، حرب بالوكالة بدعم من جميع أصدقائها على الطريقة الغربية.

وأشار رامبو إلى أن سوريا تعيش ومنذ سنوات أكثر من الحربين العالميتين معا وأكثر مما عاناه العراق منذ ثلاثين عاما فيما يسود صمت مطبق وإنكار كامل لدى الأوساط الغربية للتقليل من محنة الشعب السوري الذي كان ضحية اعتداء دولي مثلما حصل في العراق لافتا إلى أن ما يتعرض له هذا الشعب يمثل جريمة ضد السلام وانتهاكا للقانون الدولي حسب المواثيق والأعراف التي تبنتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية.

وختم رامبو مقاله قائلا "يجب أن يعرف المسؤولون السياسيون أو العسكريون والمثقفون ووسائل الإعلام الذين قرروا ونظموا ودعموا أو برروا جريمة العدوان الدولي على سوريا وغيرها من الدول أنهم سيبقون المسؤولين عن هذه الجريمة مهما فعلوا أو لم يفعلوا وأنه يجب محاسبتهم دون أن يكون هناك تقادم".

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