«إيرينا»: فرصتنا ضعيفة في خفض حرارة الأرض 1.5 درجة

أكد فرانشيسكو لا كاميرا - Francesco La Camera- المدير العام الثاني للوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA، أن الفرصة ما زالت متاحة لجميع الدول لتحقيق الاستقرار في ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، على رغم السرعة التي يتزايد بها الآثار السلبية لقضية المناخ.وأضاف فرانشيسكو لا كاميرا في كلمة له اليوم، مؤخرًا؛ تشير الاتجاهات الحديثة إلى فجوة متزايدة الاتساع بين ما نحن فيه والمسار الذي نحتاج إلى أن نكون عليه؛ من أجل تحقيق هذا الهدف.وأوضح مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجدد، أنه قد أبرز إصدار التقرير الخاص بـIRENA، حول توقعات انتقال الطاقة العالمية هذه الفجوة، موضحًا أن التقرير يحدد الاستراتيجيات العالمية تجاه الحياد الكربوني بحلول عام 2050.ولفت "فرانشيسكو لا كاميرا" أن تقرير IRENA لا يركز على نقطة النهاية فحسب، بل يركز أيضًا على ما يجب أن يحدث الآن، لافتًا إلى أن التقرير يبحث في توقعات تكلفة مصادر الطاقة المتجددة، ومجموعة التقنيات الأخرى التي ستكون مطلوبة أيضًا، وكيف ستتكشف عملية الانتقال بشكل مختلف في مناطق مختلفة من العالم.يذكر أن Francesco La Camera المدير العام لـ IRENA شغل سابقًا منصب المدير العام للتنمية المستدامة والأضرار البيئية والاتحاد الأوروبي والشؤون الدولية في وزارة البيئة والأراضي والبحار الإيطالية منذ عام 2014.