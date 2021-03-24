رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإنتاج الحربي يناقش مع وزير الصناعة البيلاروسي التعاون المشترك

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:38 ص
جريدة الدستور
إيمان ماهر
طباعة
عقد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جلسة مباحثات مع Petr Parkhomchyk، وزير الصناعة البيلاروسي، وعدد من رؤساء مجالس إدارة الشركات البيلاروسية عبر تقنية "الفيديو كنفرانس"، لبحث موضوعات التعاون المشترك القائمة والمستقبلية بين الطرفين، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

واستعرض مرسي رؤية وزارة الإنتاج الحربي بشأن تعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع الشركات البيلاروسية، وتم بحث آليات تعزيز التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في العديد من المجالات مثل (الشاحنات طراز ماز بالتعاون مع شركة ماز، المعدات الزراعية بالتعاون مع شركة ببروسكا أجروماش، الصوامع ومخازن الغلال بالتعاون مع شركة سيل أنيرجو بروم، معدات تحريك التربة من لوادر وهراسات وجرارات وكلاركات بالتعاون مع شركة أمكادور، الجرارات الزراعية بالتعاون مع شركة منسك للجرارات، المحركات بالتعاون مع شركة منسك للمحركات).

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على تحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجانبين من خلال الاستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في شركات الإنتاج الحربي، بما يساهم في زيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة في الصناعة المحلية، لافتًا إلى سعي وزارة الإنتاج الحربي لكي تكون لمنتجاتها فرص تنافسية كبيرة في السوق المصرية والعربية والأفريقية، ومؤكدًا على جاهزية شركات الإنتاج الحربي لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات التي يتم تصنيعها في الفترة الحالية بالتعاون مع الشركات البيلاروسية، وعلى رأسها منتجاتها من (الشاحنات والمعدات الزراعية والمحركات والصوامع).

ومن جهته، عرض Petr Parkhomchyk خلال اللقاء إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات تصنيعية من خلال الإنتاج المشترك لألات الورش، كما أعرب وزير الصناعة البيلاروسي عن ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية، والتي عززت نجاح التعاون بينها وبين عدد من الشركات البيلاروسية، ما يشجع العديد من الشركات البيلاروسية الأخرى إلى عقد المزيد من الشراكات مع "الإنتاج الحربي" في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى دور وزارة الإنتاج الحربي المستمر في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر، مؤكدا على اهتمام الجانب البيلاروسي بتعزيز التعاون مع الجانب المصري في إطار نقل التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة استراتيجية طويلة الأجل، وفي نهاية اللقاء وجه وزير الصناعة البيلاروسي الدعوة لوزير الدولة للإنتاج الحرب للمشاركة في معرض "MILEX 2021" المقرر إقامته بمنسك خلال شهر يونيو 2021.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، حرص الوزارة على مواصلة التعاون المثمر مع الجانب البيلاروسي في مجالات التصنيع المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات البيلاروسية.

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

الإعدام شنقًا لـ«سفاح الجيزة» في قتل صديقه

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء بقصر ثقافة أسيوط احتفالًا بعيد الأم ويوم المرأة

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى بكفر سعد

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

الأكثر قراءة

مصادر بالتعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم

موعد إجازة شم النسيم 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

الصين تنتج 5 ملايين جرعة يوميا من لقاحات كورونا

اكتشاف سلالة جديد لكورونا في بلجيكا

استطلاع: 7 من كل 10 كوريين جنوبيين لديهم النية في تلقي لقاح كورونا

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

ورش فانوس وزينة رمضان لإحياء التراث في متحف الطفل

استمرار فعاليات «أهل مصر» بقصر الطفل بجاردن سيتى

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

السبت.. احتفالية تكريم المرأة المصرية على مسرح الجمهورية