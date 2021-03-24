الاستخبارات الفنلندية: إرهاب الإسلام السياسي أكبر خطر يهدد العالم

حذرت الاستخبارات الفنلندية من خطورة جماعات الإسلام السياسي المتطرفة، قائلة إنها "تشكل أكبر تهديد إرهابي من الممكن أن يواجه العالم أجمع".ووفقًا لموقع YLE الإخباري الفنلندي، ذكر جهاز الأمن والاستخبارات الفنلندي، المعروف اختصارًا باسم "سوبو"، في مراجعته لعام 2020، أن أكبر تهديد بهجوم إرهابي في البلاد يمثله حاليًا أفراد أو مجموعات تنتمي إلى تيار الإسلام السياسي، جنبًا إلى جنب مع الجماعات التي تدعم أيديولوجية اليمين المتطرف.وأشار إلى أن خطر إرهاب الجماعات المتطرفة قد ازداد في فينلندا، مضيفًا أن جهاز الأمن الداخلي الفنلندي أبقى على تقييمه للتهديد الإرهابي عند المستوى الثاني "المرتفع" على مقياس من أربع نقاط في الدولة الواقعة شمالي أوروبا.َوتابع أن الأمن الداخلي حدد عملاء التيارات المتطرفة سواء من الإسلاميين أو اليمين المتطرف "الذين لديهم القدرة والدافع لشن هجوم إرهابي" في فينلندا البالغ تعداد سكانها 5.5 ملايين نسمة.َونقل الموقع عن مدير "سوبو"، أنتتي بيلتاري، قوله في بيان، إن "أهداف مكافحة الإرهاب والتطرف، التي حددها الاستخبارات الفنلندية مرتبطة عادة بالبيئة الدولية سواء الإسلامية أو اليمينية المتطرفة على الإنترنت"، موضحًا أن جماعات الإسلام السياسي، مثل تنظيم داعش الإرهابى، لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا رغم محاولات تقويض جهودها في الشرق الأوسط، بسبب استغلالها" بذكاء للعديد من المنصات عبر الإنترنت والترويج لاجندتها وأفكارها عبر تطبيقات المراسلة والدردشة والمحادثات الفورية.وأضاف أن الجهاز يراقب حاليًا نشاطات نحو 390 فردًا في فنلندا، وأغلب هؤلاء الأشخاص لديهم صلات بأيديولوجيّة المتشددين الإسلاميين، أو ما يعرف بجماعات الإسلام السياسي ولم يذكر "سوبو" عدد "الأهداف" اليمينية المتطرفة المدرجة في قائمته.وأشار جهاز الأمن والاستخبارات الفنلندي أن تهديد إرهاب جماعات الإسلام السياسي لفنلندا يأتي في المقام الأول من قبل الأفراد الذين قد يتأثرون بهذه الدعاية الإلكترونية أو لديهم الميول لأن يصبحوا متطرفين.وذكر الجهاز في بيانه أن "هناك العديد من الأشخاص عادوا إلى فنلندا من مناطق النازعات التطرفية في عام 2020، ومن المرجح أن يستمر معظم هؤلاء العائدين في العمل من خلال الشبكات الإسلامية المتطرفة، لا سيما عبر الإنترنت، من أجل تجنيد المزيد إلى صفوفها ونشر الفكر المتطرف بينهم".وأضاف «سوبو» أنه في حين أن العائدين من مناطق الصراع غالبًا ما يشعرون بخيبة أمل من تلك الأيديولوجية المتطرفة، إلا أنه من المرجح أن يستمر معظمهم في العمل مع الشبكات المتطرفة، مما يشكل تهديدًا مستمرًا للأمن القومي للبلاد.وأشار البيان أيضًا إلى الدور الذي يلعبه التطرف المحلي، مضيفًا أن هناك عائلات في فنلندا، تشمل المنتمين إلى ما يعرف بـ"الجيل الثالث" تتأثر بشكل كبير بالفكر المتطرف، وأضاف البيان أن مثل هذه العائلات قد تعمل على زرع الأطفال في سن مبكرة في بيئة متطرفة يصعب الابتعاد عنها.