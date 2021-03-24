9 أطعمة يتناولها الإنسان ومفيدة للكلاب
الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:03 م
هويدا سعيدطباعة
من المعروف أن الكلاب تتناول أطعمة يأكلها الإنسان، نرصد أهمها وفق موقع readersdiges:
البطيخ
كثيرون لا يعرفون أن الفواكه مفيدة للكلاب، ويعد البطيخ من أهمها لأنه وجبه خفيفة لكلبك في يوم حار.
التوت
مليء بمضادات الأكسدة، مما يجعله صحي لأفضل صديق للإنسان.
التفاح
خفيف ولذيذ لكلبك، كما أنه يوفر الألياف والفيتامينات، ويحذر الدكتور رايان من تناول الكلاب لبذور التفاح لأنها سامة، تحتوي على آثار صغيرة من السيانيد ويمكن للجهاز الهضمي البشري تصفية ذلك بسهولة، لكن الشيء نفسه لا ينطبق على الكلاب.
الجزر
من الأطعمة البشرية التي يمكن أن تأكلها الكلاب، بعدة طرق نيئة أو مطبوخة.
فاصوليا خضراء
تعتبر الفاصوليا الخضراء صحية جدًا للكلاب لدرجة أن بعض الناس يجعلونها جزءًا كبيرًا من النظام الغذائي اليومي لكلابهم فقط لا تضيف الملح أو التوابل لها.
السبانخ
السبانخ غنية بمضادات الأكسدة والحديد وفيتامين ك، ما يجعلها صحية جدًا للبشر ومفيدة للنظام الغذائي لكلبك.
قرع العسل
غالبًا ما يوصي البيطريون بالقرع عندما يكون الكلب مصابًا بالإمساك أو يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي.
الفراخ
من اكثر الأطعمة التي يحبها الكلاب والتي تمد بالفيتامينات والمعادن.
السمك
أحد الأطعمة التي يمكن أن تأكلها الكلاب طالما ليست نيئة.
البطيخ
كثيرون لا يعرفون أن الفواكه مفيدة للكلاب، ويعد البطيخ من أهمها لأنه وجبه خفيفة لكلبك في يوم حار.
التوت
مليء بمضادات الأكسدة، مما يجعله صحي لأفضل صديق للإنسان.
التفاح
خفيف ولذيذ لكلبك، كما أنه يوفر الألياف والفيتامينات، ويحذر الدكتور رايان من تناول الكلاب لبذور التفاح لأنها سامة، تحتوي على آثار صغيرة من السيانيد ويمكن للجهاز الهضمي البشري تصفية ذلك بسهولة، لكن الشيء نفسه لا ينطبق على الكلاب.
الجزر
من الأطعمة البشرية التي يمكن أن تأكلها الكلاب، بعدة طرق نيئة أو مطبوخة.
فاصوليا خضراء
تعتبر الفاصوليا الخضراء صحية جدًا للكلاب لدرجة أن بعض الناس يجعلونها جزءًا كبيرًا من النظام الغذائي اليومي لكلابهم فقط لا تضيف الملح أو التوابل لها.
السبانخ
السبانخ غنية بمضادات الأكسدة والحديد وفيتامين ك، ما يجعلها صحية جدًا للبشر ومفيدة للنظام الغذائي لكلبك.
قرع العسل
غالبًا ما يوصي البيطريون بالقرع عندما يكون الكلب مصابًا بالإمساك أو يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي.
الفراخ
من اكثر الأطعمة التي يحبها الكلاب والتي تمد بالفيتامينات والمعادن.
السمك
أحد الأطعمة التي يمكن أن تأكلها الكلاب طالما ليست نيئة.