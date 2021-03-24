رئيس الكنيسة الأسقفية ينصب عميدًا جديدًا لكنائس الإسكندرية

نصب الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية القس ديفيد عزيز ليصبح عميدًا لكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية الأنجليكانية وكنائس منطقة الإسكندرية، وذلك بمشاركة المطران سامى فوزى شحاته نائب مطران إبروشية مصر ومطران شمال إفريقيا.وقال المطران منير فى كلمته اليوم: "أنصب أحد أبنائى ليتسلم هذه المسئولية الكبيرة، وهى أن يرعى رعية المسيح فى هذه المدينه العظيمة، مدينة الإسكندرية التى ارتوى ترابها بدماء الشهداء في عصر الرومان والذين ضحوا بحياتهم من أجل المسيح".واستكمل «حنا» قائلًا: "إنى أدعوكم أن تتذكروا دائمًا أن كنائس هذه المدينة تأسست على دماء قديسين وشهداء، وهذا سيساعدكم أن تدركوا عظم المسئولية الملقاة على عاتقكم".