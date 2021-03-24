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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: محادثات أوروبية بناء مع أميركا بشأن روسيا وإيران

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:30 ص
جان إيف لودريان
جان إيف لودريان
منار أحمد
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، عن محادثات أوروبية بناءة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن روسيا وإيران، مؤكدا أن اجتماعات بناءة جرت في كنف الحلف الأطلسي، وفق "العربية الإخبارية".

وأوضح لودريان، في تغريدة على حسابه على "تويتر"، أن مشاورات بناءة جرت مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والألماني هايكو ماس، والبريطاني دومينيك راب حول إيران والتحديات الأمنية المشتركة.

أتى ذلك، بعد أن أعلن الوزير البريطاني في وقت سابق أن المباحثات تطرقت إلى ملف إيران النووي ومبادرات السلام في اليمن.

وكان وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي جددوا أمس الثلاثاء تأكيد التزامهم بالذود عن دول بعضهم بعضا ضد أي هجوم خارجي، مشددين على متانة العلاقات بين أميركا الشمالية وأوروبا بعد أربع سنوات من الشك والقلق لدى بعض الحلفاء.

كما أعرب الوزراء وبينهم بلينكن، عن التزامهم بالمادة الخاصة بالدفاع الجماعي -المادة 5 من المعاهدة التأسيسية لحلف الناتو- والتي بموجبها يعد الهجوم على أحد الحلفاء هجوما عليهم جميعا.

يذكر أن الإدارة الأميركية كانت أكدت سابقا تمسكها بوحدة الأطلسي، من أجل التعاون في العديد من الملفات وعلى رأسها النووي الإيراني وروسيا والصين وغيرها من التحديات.

فيما تسعى أوروبا إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع طهران، إلا أنه بدأ بالتهاوي خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع تصاعد الانتهاكات الإيرانية.

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