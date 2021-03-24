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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المصدرين المصريين» تطلق الدورة الثانية من برنامج حاضنة التصدير

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:28 ص
برنامج حاضنة التصدير
برنامج حاضنة التصدير
أسماء إبراهيم
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أعلنت جمعية المصدرين المصريين، بدء الدورة الثانية من« برنامج حاضنة التصدير»، وذلك اعتبارًا من الأحد 21 مارس 2021.

وعقدت الجمعية جلسة افتتاحية عبر تطبيق زووم للإعلان عن انطلاق الدورة الثانية، وذلك بحضور فريق الإدارة العليا والتنفيذية للبرنامج من جانب إكسبولينك، ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية.

صرح بذلك إسلام إدريس، رئيس قطاع التسويق والاتصالات بجمعية المصدرين المصريين-إكسبولينك.

وقال «إدريس»، نحو 20 متدربًا انضموا إلى الدورة الثانية من برنامج حاضنة التصدير بزيادة 33% من أعداد المشاركين بالدورة الأولى من البرنامج من قطاعات متنوعة مثل مواد البناء، الصناعات الغذائية، الحاصلات الزراعية، الأثاث، الحرف اليدوية، مواد التعبئة والتغليف.

وأوضح أن برنامج حاضنة التصدير يهدف إلى تمكين غير المصدرين ورجال الأعمال الجدد من التصدير ويقام بالشراكة مع مركز تدريب التجارة الخارجية FTTC التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتحت رعاية اتحاد الصناعات المصرية، لافتا إلي انضمام مؤسسة وادهوانى الدولية المتخصصة فى تقديم برامج تدريبية فى مجال المهارات الناعمة لبيئات العمل في الشركات بأساليب متطورة، وذلك في إضافة جديدة إلى المشاركين والداعمين لفعاليات الدورة الثانية.

وأعلن رئيس قطاع التسويق والاتصالات بجمعية المصدرين المصريين–إكسبولينك، فتح باب التسجيل للدورة الثالثة من برنامج حاضنة التصدير والمخطط لها ان تبدأ فى شهر يونيو 2021.

وأشار«إدريس»، إلى أن إكسبولينك تقدم لخريجي البرنامج من المتدربين حزمة من البرامج التصديرية تتعلق بمساندة الشركات في الترويج ومنها التسويق الالكتروني لتمكن اي مصدر من عرض وتسويق منتجه بالطريقة العلمية الصحيحة من حيث الكفاءة والجودة العالية بجانب إلمام الشركات بكافة قواعد واسس التصدير لإتمام عملية التصدير بنجاح وفقًا للمبادئ واشتراطات الدول وإنهاء الإجراءات الجمركية وغيرها من عمليات الشحن والنقل بجانب تأمين الحصول على المستحقات المالية.

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