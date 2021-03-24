«تنفيذي المنيا» يناقش مشروعات «حياة كريمة» ومنافذ سلع رمضان
الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:50 ص
المنيا ـ على حسينطباعة
نعى المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بخالص الآسى والحزن، المهندس محمد سيد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، والذي وافته المنية، منذ أيام، وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور نائب المحافظ والمهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات، والجهات المعنية.
أشار المحافظ إلى أن المنيا من أهم المحافظات التي تحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنفيذ مشروعات التطوير على أرضها، مؤكدًا على ضرورة تحمل المسئولية، وتوحيد الجهود، في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، وتوابعها، لتحقيق كل جوانب التنمية المستدامة، وتوصيل كل الخدمات والمرافق لقري الريف المصري، وفقًا لرؤية مصر 2030، مشددًا على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في هذا الصدد، والعمل على إزالة كل المعوقات وتذليل العقبات، ومراقبة مؤشرات الأداء أثناء التنفيذ، بالإضافة الى إشراك المجتمع المحلى في عملية التطوير، مع الاستعانة بالمقاولين والعمالة المحليين لتوفير فرص عمل لأهالي تلك المناطق، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة بصورة مباشرة، على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من الاعمال، وفقًا للمعايير القياسية، وبجودة عالية لتحقيق الأهداف المطلوبة، ونسب المعدلات، في إطار الجدول الزمني المحدد.
أشار المحافظ إلى أن المحافظة بدأت السبت الماضي في تنفيذ الموجة 17 من حملات إزالة التعديات علي أملاك الدولة "حماية النيل"، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات عليها بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، حيث تستهدف الحملات إزالة 93 حالة، وتم تنفيذ 54 حالة حتى الآن.
كما هنأ المحافظ الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، موجهًا رؤساء المراكز، ومديريتي التموين، والزراعة، بإعداد دراسة شاملة لإقامة المعارض، وفتح العديد من منافذ البيع بجميع مراكز ومدن المحافظة، موكدًا على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كل السلع الغذائية، ومتطلبات المواطنين، على أن تكون بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
كما شدد محافظ المنيا على المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية على الأماكن العامة التي يتردد عليها المواطنون ومتابعة نسب الاستيعاب المحددة، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة داخل وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال من يخالف تنفيذ التعليمات، مناشدًا المواطنين للتوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض، أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص 19 مستشفى داخل المحافظة لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام، ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة، موجهًا بتنظيم قوافل، بالتعاون والتنسيق مع الصحة والجهات المعنية، لتوعية المواطنين بخطورة الإصابة، وكيفية التعامل مع المرضى.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور نائب المحافظ والمهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات، والجهات المعنية.
أشار المحافظ إلى أن المنيا من أهم المحافظات التي تحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنفيذ مشروعات التطوير على أرضها، مؤكدًا على ضرورة تحمل المسئولية، وتوحيد الجهود، في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، وتوابعها، لتحقيق كل جوانب التنمية المستدامة، وتوصيل كل الخدمات والمرافق لقري الريف المصري، وفقًا لرؤية مصر 2030، مشددًا على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في هذا الصدد، والعمل على إزالة كل المعوقات وتذليل العقبات، ومراقبة مؤشرات الأداء أثناء التنفيذ، بالإضافة الى إشراك المجتمع المحلى في عملية التطوير، مع الاستعانة بالمقاولين والعمالة المحليين لتوفير فرص عمل لأهالي تلك المناطق، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة بصورة مباشرة، على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من الاعمال، وفقًا للمعايير القياسية، وبجودة عالية لتحقيق الأهداف المطلوبة، ونسب المعدلات، في إطار الجدول الزمني المحدد.
أشار المحافظ إلى أن المحافظة بدأت السبت الماضي في تنفيذ الموجة 17 من حملات إزالة التعديات علي أملاك الدولة "حماية النيل"، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات عليها بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، حيث تستهدف الحملات إزالة 93 حالة، وتم تنفيذ 54 حالة حتى الآن.
كما هنأ المحافظ الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، موجهًا رؤساء المراكز، ومديريتي التموين، والزراعة، بإعداد دراسة شاملة لإقامة المعارض، وفتح العديد من منافذ البيع بجميع مراكز ومدن المحافظة، موكدًا على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كل السلع الغذائية، ومتطلبات المواطنين، على أن تكون بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
كما شدد محافظ المنيا على المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية على الأماكن العامة التي يتردد عليها المواطنون ومتابعة نسب الاستيعاب المحددة، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة داخل وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال من يخالف تنفيذ التعليمات، مناشدًا المواطنين للتوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض، أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص 19 مستشفى داخل المحافظة لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام، ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة، موجهًا بتنظيم قوافل، بالتعاون والتنسيق مع الصحة والجهات المعنية، لتوعية المواطنين بخطورة الإصابة، وكيفية التعامل مع المرضى.