تكريم أمهات الشهداء بقصر ثقافة أسيوط احتفالًا بعيد الأم ويوم المرأة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط احتفالية فرع ثقافة أسيوط بعيد الأم ويوم المرأة المصرية وتكريم بعض أمهات الشهداء من أبناء المحافظة والتي أقيمت على مسرح قصر ثقافة أسيوط.يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وذلك بحضور العميد أركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية نائبًا عن اللواء أركان حرب خالد لبيب قائد المنطقة الجنوبية العسكرية والعميد محمد اسماعيل المستشار العسكري للمحافظة والمقدم محمد أمين بجهاز الأمن الوطني بالمحافظة وضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للشئون الإجتماعية والدكتور حازم على وكيل وزارة القوى العاملة والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط ولفيف من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وعلى رأسهم محمد فهمي صالح وحمادة زين قرشى عضوا مجلس الشيوخ وعلاء خيرالله ومصطفى بدران وأحمد حسين جودة وصفاء عيادة ونشوى رائف أعضاء مجلس النواب وعددًا من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة وأسر الشهداء والأمهات المكرمات.وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم تلاها كلمات الترحيب بالحضور ثم بعض الفقرات الفنية للمواهب من أعضاء قصر ثقافة أسيوط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتأكيد على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.وقدم المحافظ التهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم لافتًا إلى الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في المجتمع سواء على مستوى العمل في كافة القطاعات والمجالات أو تربية النشء الذين هم عماد الوطن ومستقبله موضحًا أن الدولة مهتمة بتمكين المرأة المصرية والاستفادة من مشاركتها الفعالة في كافة المجالات مقدمًا التحية والإعزاز والتقدير لكل الأمهات التي تضحي بوقتها وجهدها وراحتها في سبيل تربية أطفالها وخاصة النماذج المشرفة التي تم اختيارها من أمهات شهداء رجال القوات المسلحة والشرطة في محاولة لدعمهن والوقوف بجانبهن بكافة الطرق الممكنة وتكريمهن في كافة المحافل والمناسبات.ثم كرم محافظ أسيوط والقيادات الحضور بعض أمهات شهدائنا من رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة تكريمًا لهن وتخليدا لذكرى شهدائنا الابرار وتم تسليمهن شهادات التقدير والهدايا العينية.وتم استكمال فقرات الحفل على مسرح قصر ثقافة أسيوط وتضمنت باقة متنوعة من الفاعليات الثقافية والفنية والتي قدمتها الإعلامية أمل سلامة وضمت فقرة الإعلامية أماني الليثي والتي تحدثت عن "المرأة في الإسلام" كما تحدثت نيفين يوسف عن "الأم في المسيحية" ثم تم تقديم مقتطفات أدبية في حب الأم والشاعرة سامية ربيع كما قدمت الفنانة الجميلة سيلينا سمير مونولوج فني عن الأم وتم استكمال فقرات الحفل مع باقة متنوعة من العروض الفنية لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني ومصطفى الميري وفرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية مع مصمم العروض الفنان مصطفى أمين وبقيادة المدرب محمود يحيي وإشراف الفنان عمرو عبد المحسن مدير الفرق الفنية.