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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بتعديل آليات صرف تعويضات «نزع الملكية» في طلب إحاطة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:27 ص
جريدة الدستور
سعيدة عامر
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تقدم إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب حنفي جبالي، موجهه لوزراء النقل والتنمية المحلية والإسكان، حول آليات نزع الملكية للمنفعة العامة، بعدما أحدث اضطرابًا لدى الأهالي نتيجة لعدم وضوح الإجراءات وطريقة تقييم التعويضات وصرفها، مشيرًا إلى أنه عندما تنفذ مؤسسات الدولة المشاريع المختلفة يتطلب الأمر أحيانًا أخذ بعض المناطق للنفع العام ويقدم الوزير المختص طلبًا لرئيس الوزراء، وبعد موافقة رئيس الحكومة ينشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية، ومن ثم يبدأ الإخلاء والإزالة ثم دفع التعويضات.

وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المختلفة، وإعادة النظر في آليات تقييم التعويضات وموعد الدفع وموعد الإخلاء بحيث يمنح الأهالي الذين وقعت أراضيهم أو منازلهم في إطار نزع الملكية مهلة زمنية كافية ليتمكنوا من ترتيب أمور حياتهم كنقل مدارس أو عمل، وصرف التعويضات مقدمًا ليتمكنوا من شراء منزل بديل للمزال، وصرف تعويضات مناسبة.

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