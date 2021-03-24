حزب المؤتمر: مصر تسير بخطى ثابتة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة

أكد حسام لبن، مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن مصر تسير بخطى ثابتة لتكون مركزا إقليميًا للغاز والطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، بعد وصول أول شحنة من الغاز الطبيعي لأوروبا من مصنع دمياط لإسالة الغاز إلى محطة زيبروج البلجيكية.وأشاد لبن، بجهود كافة الجهات المعنية من أجل استعادة مصر مكانتها في هذا الشأن، والذي سيكون خطوة هامة لوضع مصر في مكانها الطبيعي كواحدة من أهم الدول المصدرة للطاقة.وأشار لبن، إلى أن وزارة البترول تقوم بدور هام في هذا الشأن، مؤكدًا أن هناك تنسيق على أعلى مستوى بين كافة الجهات المعنية لإنجاح مصر في هذا الملف الحيوي والهام.وتوقع مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن تشهد الفترة المقبلة استقبال مزيدا من هذه الشحنات، مؤكدا أن هذا التطور سيساهم بشكل كبير في رفع مؤشر مصر الاقتصادي.