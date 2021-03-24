وزيرة التضامن تكشف لـ«الدستور» مستقبل عمل الرائدات الريفيات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن دور الرائدات المجتمعيات مهم للغاية، لافتة إلى رفع مكافأة الرائدات الريفيات إلى 900 جنيه، إلى جانب توفير تأمين صحي واجتماعي لهن.وأكدت «القباج» في تصريحات لـ«الدستور»، أنه سيتم أيضًا وضع زيادة مالية على الأبحاث والاستمارات التي يقمن بها، ففي حال مراجعة بحث متعلق باستمارة «تكافل وكرامة»، ستتم إتاحتها موارد بجانب مرتبها.وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على زيادة أعداد الرائدات الريفيات إلى 10 آلاف رائدة مجتمعية، وسيتم إضافة 10 آلاف أخريات من مستفيدات «تكافل وكرامة» المتعلمات، ليصبح الإجمالي 20 ألف رائدة.ولفتت «القباج» إلى أن وزارة التضامن بصدد تزويد الرائدات بـ20 ألف تابلت، للعمل على التوعية ورصد التغير المجتمعي على الأسر التي تم التعامل معها، والتغيير الذى يطرأ في معتقدات واتجاهات وسلوكيات هذه الأسر، وكذلك دراسة حالة الأسر، مؤكدة أن التغيير المجتمعي مستمر ومتدرج.