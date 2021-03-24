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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرق طفل بترعة الإبراهيمية فى ملوى

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:19 ص
غرق طفل
غرق طفل
المنيا ـ على حسين
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لقي طفل مصرعه غرقا بترعة الإبراهيمية بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم انتشال جثته ونقله لمستشفى ملوي العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول شنودة روماني هلال 9 سنوات ومقيم شارع رياض ببندر ملوي جثة هامدة نتيجة أسفسكيا الغرق.

وتبين من تحريات مباحث قسم شرطة ملوي أن الطفل لقي مصرعه نتيجة غرقه بترعة الإبراهيمية بمدينة ملوي وتم انتشال جثته ونقله للمستشفى العام.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7708 لسنة 2021 إداري قسم شرطة ملوي والعرض علي النيابة العامة تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا والتي قررت التصريح بدفن جثة الطفل بعد تسليمها لذويه.

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