18 ساعة تصوير يوميا لعمرو يوسف فى «الملك»

يواصل النجم عمرو يوسف تصوير مسلسله الدرامي الجديد "الملك " على قدم وساق في عدد من المواقع، ورفع المخرج حسين المنباوي ساعات التصوير، لتصل إلى 18 ساعة يوميا للانتهاء من أكبر عدد من المشاهد الخاصة بالعمل قبل حلول شهر رمضان.ومن المقرر أن تطرح الشركة المتحدة "البرومو" الدعائي والرسمي للمسلسل خلال أيام، بعد انتهاء المخرج من المونتاج.وكان عمرو يوسف قد انتهى من تصوير المعركة الثالثة في مشاهد حرب الهكسوس، على أن يستكمل تصوير باقي المعارك خلال الأيام المقبلة، خاصة أن العمل يتضمن العديد من المعارك الحربية.مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمي نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وبطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام.ويعود عمرو يوسف بمسلسل "الملك" إلى الدراما في شهر رمضان المقبل بعد غياب عامين، ويجسد فيه شخصية "الملك أحمس" ورحله كفاحه ضد الهكسوس."الملك" يعد من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويعد أول عمل فرعوني حقيقي للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعي.