إحالة 67 عاملًا بشبراخيت وإيتاى البارود للتحقيق

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة.وفى ذات السياق نفذت الوحدات المحلية بمركزي شبراخيت وإيتاي البارود حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة أسفرت عن: إحالة ١٧ من العاملين بالوحدات الخدمية للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني بمركز ومدينة شبراخيت، وإحالة ٥٠ من العاملين بالإدارة التعليمية بإيتاى البارود للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية وتغيبهم دون سند قانوني.