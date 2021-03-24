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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الوادى الجديد» يرد على شكاوى امتحان اللغة العربية لطلاب الابتدائية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:13 ص
جريدة الدستور
محمد مهدي
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استجاب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لشكوى بعض أولياء الأمور والطلاب بإدارة الداخلة التعليمية من صعوبة امتحان اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، حيث أمر المحافظ بسرعة بحث الشكوى الواردة من وجود بعض الأسئلة من خارج الكتاب المدرسي.

ومن جانبه أفاد مسئولو التربية والتعليم بالمحافظة أنه بفحص الشكوي تبين عدم وجود أخطاء في مضمون الأسئلة التي تضمنها الامتحان أو مخالفة لمواصفات الأسئلة التي حددتها الوزارة وأن جميع الأسئلة الواردة من الكتاب المدرسي وما تم تدريسه للطلاب مسبقًا.

وكان بعض أولياء الأمور أعربوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من صعوبة امتحان اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي ورود أسئلة خارج الكتاب المدرسي.

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