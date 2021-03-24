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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كفر الشيخ مستعدة لتطعيم 541 ألف طفل ضد شلل الأطفال

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:24 ص
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مديرية الصحة استعدت للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض المحافظة، من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، خلال الفترة من الأحد 28 مارس الجاري حتى الأربعاء 31 مارس 2021، وتستهدف الحملة 541705 أطفال.

وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية، وفرق متحركة لتطعيم الأطفال بالوحدات السكنية والمنازل بالقرى وبالمدن، وفرق ثابتة متحركة يتم تكوينها لتغطية الحضانات، وفرق ثابتة متحركة يتم تكوينها لتغطية أي تجمعات مستهدفة أو قرى بعيدة وتوابع وعزب ونوع ومناطق ذات طبيعة خاصة، ويبدأ عمل الحملات من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.

وأضاف، أن الحملات ستصل إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بكل مكان في المحافظة، مؤكدًا أن الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة فيديكار حسن، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور محمد خيري الجمال، مسئول التطعيمات بالمديرية، سيتابعون أعمال الحملات أولًا بأول.

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