سوء الأحوال الجوية يغلق ميناء العريش البحري

أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس اليوم الأربعاء ميناء العريش البحري، وذلك بسبب الظروف الجوية التي تتعرض لها محافظة شمال سيناء وارتفاع حركة الأمواج داخل البحر المتوسط.وأكد مصدر مسئول بميناء العريش البحري- في تصريح- أنه تم تنفيذ قرار الإغلاق اعتبارًا من أمس، مشيرًا إلى إعادة افتتاح الميناء سيتم عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، موضحًا أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لنقل منتجات المحافظة من الأسمنت والملح وتصديرها إلى الخارج.يذكر أن محافظة شمال سيناء تتعرض منذ الأمس لرياح شديدة وعواصف ترابية وانخفاض كبير في مستوى الرؤية.