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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير أمريكى: كينيا أبرمت اتفاقا سريا لاحتواء كورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:21 ص
كورونا
كورونا
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كشفت هيئة الأوراق المالية الأمريكية النقاب عن قيام كينيا بتوقيع اتفاق سري مع شركتين من كندا وبيلاروسيا؛ للحصول على قرض تعادل قيمته 1.06 مليار يورو، لبناء عيادات متنقلة وتحديث للمستشفيات في مقاطعات كينيا للمساعدة على احتواء وباء فيروس كورونا.

وذكرت الهيئة الأمريكية- في تقرير نشرته وسائل إعلام كينية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق جرى التوقيع عليه خلال شهر يونيو الماضي بين وزارة الخزانة الكينية وشركة "كالو" الكندية وشركة "تكنو للاستثمار" في بيلاروسيا.

وأضافت أن الاتفاق ينص على تولي الشركة الكندية مشروع تطوير البنية الأساسية الصحية الكينية للمساعدة على احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" بينما تقوم شركة "تكنو للاستثمار" بتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع.

وذكر تقرير الهيئة الأمريكية بأن التوقيع على هذا الاتفاق جاء في أعقاب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كينيا، الأمر الذي أجبر حكومة نيروبي على فرض قيود على حركة المواطنين، من بينها فرض حظر تجول ليلي يومي وإغلاق المدارس والمحال التجارية، بالإضافة إلى الحد من التنقلات داخل وخارج أربع مقاطعات من بينها العاصمة نيروبي.

وأشار التقرير إلى أنه لم تتوافر لديها تفاصيل أخرى بهذا الاتفاق نظرا لعدم صدور بيان علني بهذا الصدد.
وفيما يتعلق بحصول كينيا على القرض أم لا، أوضحت وزارة الخزانة الكينية أن الأمر يتطلب المزيد من الوقت حتى يتثنى لها الرد على التساؤلات المثارة بهذا الاتفاق.

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