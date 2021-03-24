حملة إزالات موسعة للمخالفات على نيل بنى سويف

تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وقطاع حماية النيل، تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.ونفذت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، حملة إزالة موسعة للمخالفات والتعديات على نهر النيل ومنافع الري، تضمنت تنفيذ 17 قرار إزالة بمنطقة الزيتون مركز ناصر.وشملت الإزالات مبان سكنية وأسوار وأحواش وغرف وتحويطات، ومسطح بمساحة 500 متر مربع وردم 2800 متر مربع ومباني سكنية بمساحة 2200 متر مربع، بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات الأمن ضمن البرنامج التنفيذي للإزالات بالموجة السابعة عشر.