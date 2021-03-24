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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بدعم من «المركزي» والرقابة المالية.. البورصة تربح 12.5 مليار جنيه خلال ساعة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:18 ص
البورصة تربح
البورصة تربح
اكرم عمران
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حققت البورصة أرباحا كبيرة، خلال الساعة الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء، بلغت قيمتها نحو 12.5 مليار جنيه، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة إلى 646.1 مليار جنيه، مقابل 633.6 مليار بختام تعاملات الأمس، بدعم الاتفاق الذي أبرم بين البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية بإنشاء صندوق لدعم البورصة.

وارتفعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي، حيث قفز المؤشر الرئيسي للسوق "أي جي إكس 30" بنسبة 2.07%، بما يعادل 216 نقطة، ليصل إلى مستوى 10687 نقطة، كما ارتقع المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.97%، بما يعادل 54 نقطة، ليسجل مستوى 1876 نقطة، ما ساهم في صعود المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.96%، بما يعادل 80 نقطة، ليصل إلى مستوى 2820 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 325 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 150 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 10 آلاف صفقة شراء وبيع.

وقال محمود البنا، خبير أسواق المال، إن مبادرة البنك المركزي بإنشاء صندوق لدعم البورصة سيحدث نقلة نوعية في آداء السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه تدخل في الوقت المناسب لإنقاذ البورصة من الانهيارات التي شهدتها على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأضاف البنا لـ"الدستور"، أن البنك المركزي يقوم بدور مهم في دعم الأسواق ومنها بورصة الأوراق المالية، والسعي نحو تنشيط أحجام التداولات، ما يساهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين، مشيرا إلى أن المركزي يَعمل دائماً على دَعم الأسواق واستدامتها وهناك اهتمام متزايد بدور سوق الأوراق المالية في دعم خطط التنمية الاقتصادية بالدولة، بغرض تهيئة المناخ الاستثماري وتنشيط البورصة من خلال العمل على منح تمويل لشركات الوساطة المالية من خلال هذا الصندوق.

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